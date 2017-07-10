أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن القوات الحكومية تمكنت خلال ساعات الليل من تحقيق تقدم جديد بالأطراف الغربية لغوطة دمشق الشرقية بضواحي العاصمة السورية.

وأوضح المرصد أن اشتباكات عنيفة استمرت طوال ساعات الليل بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي فيلق الرحمن من جهة أخرى، على محاور في منطقة عين ترما بالأطراف الغربية لغوطة دمشق الشرقية، مضيفا أن القوات الحكومية تمكنت من تحقيق تقدم جديد في محور وادي عين ترما.

يأتي هذا التقدم ضمن مساعي القوات الحكومية المتواصلة لتحقيق تقدم في المنطقة، وتقليص نطاق سيطرة الفصائل في أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة منذ عام 2013.

وتأتي ضمن محاولات تضييق الخناق على حي جوبر وفصله عن الغوطة الشرقية.