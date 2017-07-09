جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، تأكيده بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ستكون داعمة للجيش المصري بقوة وبسالة، قائلًا: «سنقف مع هذا الجيش، وضد ما يحاك لمصر من مؤامرات وتآمر دولي».

ووصف «المسماري»، خلال تصريحات لـ«غرفة الأخبار»، بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، مصر بأنها قلب العرب النابض وحامية القومية العربية والتاريخ العربي، مضيفًا: «ندعم مصر في كل توجهاتها من أجل مكافحة الإرهاب، مثلما وقفت معنا سنقف معها».

وأشار إلى تمكن ليبيا، من تحطيم أحلام من كانوا ينوون إنشاء الجيش المصري الحر، ومهاجمة مصر من الظهر، وإلى الدور التاريخي الذي لعبه الجيش الليبي في القضاء على الإرهابيين، والنجاح الذي حققه في مدينة بنغازي، وتأمين المنطقة الشرقية والجنوبية الغربية وحقول البترول.

وأوضح أن القيادات الليبية تطلع إلى إنفاذ القانون على كل الأراضي الليبية وإعادة هيبة الدولة الليبية والسيطرة على كل الأراضي، متابعًا: «سنكون سند لمصر لأنها سند تاريخي لليبيين».



