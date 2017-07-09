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الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة
09
يوليو
2017
19:15 PM
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غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاهرة اليوم الأحد، بعد زيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات بقصر الاتحادية تناولت تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.
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