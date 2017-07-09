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فيديو.. سفير فلسطين بالقاهرة: التنسيق مع مصر مهم لأنها تتبنى إقامة دولتنا
09
يوليو
2017
16:15 PM
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قال جمال الشوبكي، سفير فلسطين بالقاهرة، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر تاتي ففي إطار التعاون بين البلدين لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف «الشوبكي»، في تصريحات لبرنامج «نشرة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن مصر تتبنى استراتيجيًا إقامة دولة فلسطينية عاصمته القدس، وتدعم الحكومة الفلسطينية، مؤكدًا أن التنسيق مع مصر في غاية الأهمية.
وأوضح أن زيارة «عباس» إلأى القاهرة ستبحث كل الأمور والمستجدات في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة.
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