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جنرال أمريكي: إعلان النصر النهائي في الموصل «قريبا جدا»
09
يوليو
2017
05:15 AM
بواسطة
توقع الجنرال الأمريكي روبرت سوفجي الذي يدير مركز عمليات مشتركة للتحالف الذي يقاتل تنظيم داعش في بغداد وخارجها أن تعلن السلطات العراقية النصر النهائي في الموصل قريبا جدا.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية، الليلة، إن الجنرال سوفجي قوله"لا أريد التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث اليوم أو غدا ولكنني أعتقد أنه سيحدث قريبا جدا".
وأشار إلى أن مقاتلي داعش الذين بقوا في الموصل يقاتلون في منطقة صغيرة جدا بالبلدة القديمة المجاورة لنهر دجلة، واصفا حالتهم بأنهم "يائسون".
وأوضح أن بعضهم يحاول التسلل بين صفوف المدنيين الفارين من المدينة ويحلقون ذقونهم ويغيرون ثيابهم، بينما يتظاهر آخرون بالموت وبعد ذلك يفجرون ستراتهم الناسفة عند اقتراب قوات الأمن العراقية منهم.
وقال سوفجي إن قوات الأمن العراقية تستحق أن تحتفل وأن تفخر وتشعر بالإنجاز، مقدما "التهاني المسبقة لعناصرها في معركة عظيمة".
وأضاف أن "القتال في الموصل لا يشبه أي شيء قام به أي جيش حديث في وقتنا الحاضر.. فقط الحرب العالمية الثانية هي التي يمكن أن تشبهه من بعيد".
وقد بدأت المعركة لاستعادة الموصل من سيطرة داعش في 16 أكتوبر 2016، وتباطأ تقدم القوات العراقية نحو المخابئ الأخيرة للمتشددين بسبب زرعهم عددا كبيرا من العبوات الناسفة والقنابل في كل مبنى يسيطرون عليه.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية، الليلة، إن الجنرال سوفجي قوله"لا أريد التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث اليوم أو غدا ولكنني أعتقد أنه سيحدث قريبا جدا".
وأشار إلى أن مقاتلي داعش الذين بقوا في الموصل يقاتلون في منطقة صغيرة جدا بالبلدة القديمة المجاورة لنهر دجلة، واصفا حالتهم بأنهم "يائسون".
وأوضح أن بعضهم يحاول التسلل بين صفوف المدنيين الفارين من المدينة ويحلقون ذقونهم ويغيرون ثيابهم، بينما يتظاهر آخرون بالموت وبعد ذلك يفجرون ستراتهم الناسفة عند اقتراب قوات الأمن العراقية منهم.
وقال سوفجي إن قوات الأمن العراقية تستحق أن تحتفل وأن تفخر وتشعر بالإنجاز، مقدما "التهاني المسبقة لعناصرها في معركة عظيمة".
وأضاف أن "القتال في الموصل لا يشبه أي شيء قام به أي جيش حديث في وقتنا الحاضر.. فقط الحرب العالمية الثانية هي التي يمكن أن تشبهه من بعيد".
وقد بدأت المعركة لاستعادة الموصل من سيطرة داعش في 16 أكتوبر 2016، وتباطأ تقدم القوات العراقية نحو المخابئ الأخيرة للمتشددين بسبب زرعهم عددا كبيرا من العبوات الناسفة والقنابل في كل مبنى يسيطرون عليه.
بواسطة
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