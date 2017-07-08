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السعودية تبدأ التجهيز لاستضافة قمة العشرين في 2020
أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ، أن العمل بدأ من الآن لتنظيم اجتماع قمة العشرين في 2020 في المملكة بمتابعة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
جاء ذلك في تصريح للدكتور العساف عقب إعلان بيان قمة العشرين عن استضافة المملكة العربية السعودية قمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020.
ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم /السبت/ عن العساف قوله :" إن قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين رحبوا باستضافة المملكة العربية السعودية لأعمال القمة، مشيرا إلي أن مشاركة المملكة خلال أعمال القمة التي انتهت اليوم كانت موفقة".
وأضاف أن وفد المملكة أكد خلال المشاركة في أعمال القمة على موقف المملكة تجاه عدد من الموضوعات ومنها الموضوعات الاقتصادية التي تهم المملكة وتعود بالنفع على مصالح الدول الأعضاء.
وكشف أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا في جلساتهم المغلقة خلال أعمال القمة ملف الإرهاب ، وثمن الجميع جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تجاه هذا الملف وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وسوف يكون هناك تعاون دولي مكثف ومحدد وأكبر مما كان يتم بالسابق.
وأعلن البيان الختامي لقمة هامبورج أن الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين ستنتقل إلى اليابان في 2019 وإلى السعودية في 2020 علما أن قمة 2018 ستعقد في الأرجنتين.
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