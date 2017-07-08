أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، عن سعادته باستضافة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين في عام 2020.

وقال «قرقاش» في تغريدة، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء السبت، إن نجاح السعودية يعد فخرًا للخليج العربي، ومدعاة للتفائل.

مبروك للسعودية إستضافة قمة مجموعة العشرين في ٢٠٢٠، موقع يتعزّز لعمودنا وسندنا، نجاح السعودية إنجاز نفخر به ومدعاة تفائل للخليج العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 8, 2017

وقد أعلن وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عزم المملكة العربية السعودية استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020، خلال مؤتمر صحفي، عقب اختتام القمة في هامبورج، اليوم السبت.