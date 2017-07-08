«أبو مازن» يصل القاهرة.. والرئيس السيسي يستقبله الأحد

وصل إلى القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" والوفد المرافق له مساء اليوم السبت،، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأحد .

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بالمطار وزير الكهرباء محمد شاكر.

وقال سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، إن الرئيس محمود عباس، سيطلع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطورات الوضع الفلسطيني ، خاصة التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس الشرقية وباقي اراضي دولة فلسطين .

وأضاف ان الرئيسين السيسي وابومازن سيبحثان الجهود والحراك الدبلوماسي العربي والفلسطيني من اجل الحفاظ على موقع القضية الفلسطينية المتقدم بالاضافة الى الحراك الأمريكي الحالي الذي يهدف الى صنع السلام وفق حل الدولتين .

وأضاف الشوبكي ان الرئيس ابو مازن حريص على التشاور والتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالملف السياسي والوضع الداخلي في ظل مساعي مصر الحثيثة لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينة .

وأشاد بالدور المصري، الداعم دعم لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدا أن مصر تعد شريكا أساسيا للفلسطينيين.

ويضم الوفد المرافق للرئيس ابو مازن ، نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ومجدي الخالدي مستشار ابومازن للشئون الدبلوماسية واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.