-
رياضة
- أحمد مرتضى: رئيس الزمالك بخير ولم يتعرض لمكروه
- مشجع أهلاوي يحمل صديقه المصاب لحضور مباراة القطن
- بالصور.. تشديدات أمنية على بوابات «برج العرب» قبل لقاء الأهلي والقطن
- جمهور الأهلي يجتاح «تويتر» قبل موقعة القطن الكاميروني
- المصري: رحبنا بالاشتراك بالبطولة العربية بدلا من المريخ السوداني
- رئيس المصري: تعاقدنا مع لاعبين مميزين أبرزهم هداف الكونفدرالية
- أهلي طرابلس يغادر الإسكندرية.. الإثنين
- «موكورو»: سعيد بالانتقال للمصري والتدريب تحت قيادة حسام حسن
- حسام غالي: تواجدي بالإسكندرية لدعم اللاعبين في لقاء القطن
- تعاقدات لجنة الكرة بالإنتاج مع لاعبي «الفرق الهابطة» تثير أزمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«أبو مازن» يصل القاهرة.. والرئيس السيسي يستقبله الأحد
وصل إلى القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" والوفد المرافق له مساء اليوم السبت،، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأحد .
وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بالمطار وزير الكهرباء محمد شاكر.
وقال سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، إن الرئيس محمود عباس، سيطلع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطورات الوضع الفلسطيني ، خاصة التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس الشرقية وباقي اراضي دولة فلسطين .
وأضاف ان الرئيسين السيسي وابومازن سيبحثان الجهود والحراك الدبلوماسي العربي والفلسطيني من اجل الحفاظ على موقع القضية الفلسطينية المتقدم بالاضافة الى الحراك الأمريكي الحالي الذي يهدف الى صنع السلام وفق حل الدولتين .
وأضاف الشوبكي ان الرئيس ابو مازن حريص على التشاور والتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالملف السياسي والوضع الداخلي في ظل مساعي مصر الحثيثة لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينة .
وأشاد بالدور المصري، الداعم دعم لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدا أن مصر تعد شريكا أساسيا للفلسطينيين.
ويضم الوفد المرافق للرئيس ابو مازن ، نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ومجدي الخالدي مستشار ابومازن للشئون الدبلوماسية واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)