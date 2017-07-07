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الحكومة اليمنية تدين هجوم رفح الإرهابي
07
يوليو
2017
23:15 PM
بواسطة
أدانت الحكومة اليمنية الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حاجزا عسكريا في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أفراد الجيش المصري، ومقتل 40 تكفيريا.
وعبرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين للعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت العسكريين المصريين وهم يقومون بواجبهم الوطني حمايةً لمصر وأمنها القومي .
وجدد البيان موقف الحكومة اليمنية الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأنواعه مهما كانت دوافعه ومسبباته، وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة قوى التخلف والإرهاب واجتثاثها من جذورها.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشاد البيان باستبسال الجنود المصريين في مواجهة الإرهاب، والتضحيات الجسيمة التي قدمتها المؤسسة العسكرية المصرية حماية لمصر وأمنها.
وعبرت الوزارة عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا.. متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
وعبرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين للعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت العسكريين المصريين وهم يقومون بواجبهم الوطني حمايةً لمصر وأمنها القومي .
وجدد البيان موقف الحكومة اليمنية الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأنواعه مهما كانت دوافعه ومسبباته، وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة قوى التخلف والإرهاب واجتثاثها من جذورها.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشاد البيان باستبسال الجنود المصريين في مواجهة الإرهاب، والتضحيات الجسيمة التي قدمتها المؤسسة العسكرية المصرية حماية لمصر وأمنها.
وعبرت الوزارة عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا.. متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
بواسطة
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