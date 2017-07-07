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وزير الدفاع البريطاني يرحب بهدنة سوريا ويقول إنه يريد نتائج على الأرض
07
يوليو
2017
20:22 PM
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واشنطن (رويترز) - قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يوم الجمعة إنه يرحب بأي وقف لإطلاق النار في سوريا لكنه أوضح أنه يود أن يرى نتائج على الأرض.
وقال فالون خلال لقاء في واشنطن "التاريخ الحديث للحرب السورية به الكثير من إعلانات الهدنة وسيكون من الجيد ... وجود وقف إطلاق النار في يوم ما".
وتابع قوله "لم تكن أي منها وقف لإطلاق النار وقد انتهكت باستمرار، انتهكها النظام وفي الحقيقة انتهكها النشاط الروسي ذاته. لذلك ... نرحب بأي وقف لإطلاق النار لكن دعنا نرى. دعنا نرى النتائج على الأرض".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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