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التحالف العربي يدمر شحنة أسلحة حوثية بالحديدة غربي اليمن
07
يوليو
2017
03:45 AM
بواسطة
دمرت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات شحنة أسلحة للميليشيات في جزيرة كمران قبالة ميناء الصليف في الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، اليوم الخميس، إن "الأسلحة التي تم تدميرها كان قد تم تهريبها في زوارق صيد عبر البحر إلى مقر الميليشيات المخصص للتهريب في جزيرة كمران قبالة سواحل مدينة الحديدة".
وأضافت المصادر أن قوات التحالف رصدت الشحنة، ونفذت المقاتلات غارات نوعية دقيقة ودمرتها بالكامل، بعد أن تم تخزينها في الجزيرة.
في سياق آخر، ثمّن رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي، الدور القوي والفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المعارك ضد الانقلابين وإحراز تقدم للجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.
وقال إن "قوات الجيش المقاتلة في محافظة الجوف، تمكنت من تحرير مناطق شاسعة من المحافظة ودحر العدو منها باتجاه صعدة معقل الانقلابين الحوثيين، مشيرًا إلى أن محافظة صعدة سيكون لها موعد قريب مع عودة الدولة ومؤسساتها وجيشها الوطني.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، اليوم الخميس، إن "الأسلحة التي تم تدميرها كان قد تم تهريبها في زوارق صيد عبر البحر إلى مقر الميليشيات المخصص للتهريب في جزيرة كمران قبالة سواحل مدينة الحديدة".
وأضافت المصادر أن قوات التحالف رصدت الشحنة، ونفذت المقاتلات غارات نوعية دقيقة ودمرتها بالكامل، بعد أن تم تخزينها في الجزيرة.
في سياق آخر، ثمّن رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي، الدور القوي والفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المعارك ضد الانقلابين وإحراز تقدم للجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.
وقال إن "قوات الجيش المقاتلة في محافظة الجوف، تمكنت من تحرير مناطق شاسعة من المحافظة ودحر العدو منها باتجاه صعدة معقل الانقلابين الحوثيين، مشيرًا إلى أن محافظة صعدة سيكون لها موعد قريب مع عودة الدولة ومؤسساتها وجيشها الوطني.
بواسطة
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