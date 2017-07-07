يزور وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الكويت، الإثنين المقبل، لبحث الأزمة مع قطر، بحسب «سكاي نيوز عربية».



وجاء الإعلان عن زيارة الوزير الأميركي إلى الكويت، بعد ساعات من صدور بيان مشترك للدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، اعتبرت فيه أن رفض الحكومة القطرية لمطالبها، دليل على ارتباطها بالجماعات الإرهابية.



وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، بحث في وقت سابق مع نظيره القطري خالد العطية، أهمية "عدم تصعيد التوترات ضد جيران قطر".

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