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بيان: دول المقاطعة تقول لقطر إن المطالب السابقة لاغية وتتعهد باتخاذ إجراءات
القاهرة (رويترز) - قالت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر يوم الخميس إن رفض الدوحة لمطالبها دليل على ارتباطها بالجماعات "الإرهابية" وإنها ستتخذ إجراءات جديدة ضدها.
وأصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانا مشتركا نقلته وسائل الإعلام الرسمية في الدول الأربع قالت فيه إن القائمة التي تضم 13 مطلبا أصبحت لاغية وإنها ستتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة ضد قطر.
وقالت الدول الأربع إن الحكومة القطرية خربت الجهود الدبلوماسية لحل الخلاف وإن رفضها للمطالب يؤكد استمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع تستهدف حكومة قطر وليس شعبها. ولم تذكر الدول تفاصيل عن موعد الإعلان عن الخطوات الجديدة أو ما سيترتب عليها.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة يوم الأربعاء بعد انتهاء المهلة التي بلغت عشرة أيام لتنفيذ مطالبها. ووصفوا رد الدوحة بأنه "سلبي" ويفتقر إلى المضمون.
ومنذ الشهر الماضي قطعت الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر إذ تتهمها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران غريمتها بالمنطقة. وتنفي الدوحة الاتهامات.
ومن بين المطالب التي كانت موجهة لقطر وقف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
(تغطية صحفية علي عبد العاطي - إعداد دينا عادل للنشرة العربية)
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