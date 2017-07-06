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سوريا تقول إنها تمدد وقف القتال في جنوب البلاد حتى السبت
بيروت (رويترز) - قال الجيش السوري يوم الخميس إنه مدد من جانبه تعليق الأعمال القتالية في جنوب سوريا حتى نهاية يوم السبت لكن المعارضة قالت إن الحكومة انتهكت الهدنة بالفعل بضربات على مناطق تخضع لسيطرتها.
كان الجيش السوري أعلن يوم الاثنين وقف إطلاق النار بدأ في منتصف ليل اليوم السابق حتى الخميس قائلا إن الهدف منه هو تعزيز "جهود المصالحة".
وهذا هو ثاني وقف لإطلاق النار من جانب واحد خلال أسبوعين لكن على عكس الإعلان الأول فقد وسعت الحكومة السورية نطاقه إلى ما وراء مدينة درعا ليشمل محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع إسرائيل والسويداء في جنوب شرق البلاد.
ورغم ذلك استمر القتال، وشن الجيش ضربات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق خاضعة للمعارضة في جنوب البلاد. ورفضت المعارضة وقف إطلاق النار ووصفته بأنه تمثيلية.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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