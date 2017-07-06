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وزير خارجية الكويت يزور القاهرة قريبا لتسليم رسالة لـ«السيسي»
06
يوليو
2017
23:15 PM
بواسطة
تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت "الشيخ صباح خالد الحمد الصباح".
وقدم وزير خارجية الكويت، خلال الاتصال، الشكر لمصر والدول العربية المشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي في القاهرة أمس، على التقدير والإشادة التي أعربوا عنها في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع بجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وما تبذله الكويت من جهود للحفاظ على الأمن القومي العربى والعلاقات العربية العربية.
وحرص وزير الخارجية على إحاطة وزير خارجية الكويت بنتائج الاجتماع الوزاري الرباعي وما تم خلاله من مداولات ومشاورات.
كما أعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تطلعه لزيارة القاهرة قريبًا لتسليم رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقدم وزير خارجية الكويت، خلال الاتصال، الشكر لمصر والدول العربية المشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي في القاهرة أمس، على التقدير والإشادة التي أعربوا عنها في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع بجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وما تبذله الكويت من جهود للحفاظ على الأمن القومي العربى والعلاقات العربية العربية.
وحرص وزير الخارجية على إحاطة وزير خارجية الكويت بنتائج الاجتماع الوزاري الرباعي وما تم خلاله من مداولات ومشاورات.
كما أعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تطلعه لزيارة القاهرة قريبًا لتسليم رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
بواسطة
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