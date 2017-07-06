أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، اليوم الخميس، مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين في حي المسورة بمحافظة القطيف إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي.



وقال اللواء التركي، في بيان له اليوم إن "دورية أمن تعرضت لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، عند الساعة العاشرة من صباح الخميس بواسطة مقذوف متفجر مما نتج عنه استشهاد العريف / عبدالله تريكي التركي"، مشيرًا إلى أن المقذوف أصاب أيضا 6 من رجال الأمن وتم نقلهم إلى المستشفى.



واكتفى اللواء التركي بالقول إن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".



ويأتي مقتل رجل الأمن السعودي بعد يومين فقط من مقتل رجل شرطة وإصابة ثلاثة من زملائه إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بـ"مقذوف متفجر" بحي المسورة بالقطيف (شرق) المملكة الذي يشهد توترات منذ سنوات تفاقمت مع بدء عمليات لهدم أزقته وإعادة بنائها بمشروع تطويري.



وكان الحي قد شهد خلال السنوات الماضية أحداثا أمنية كثيرة بدأت عام 2011 وتخللتها هجمات مسلحة على نقاط أمنية.



وتقول السلطات السعودية إن مجموعات مسلحة اتخذت من الحي التراثي المليء بالأزقة المتداخلة مقرا لها.



وتصاعد الموقف في الحي خلال الأسابيع الماضية مع بدء السلطات السعودية مشروعا لتطويره، إذ عبّر معارضون له عن قلقهم حيال حقوق السكان وطريقة تنفيذ المشروع، في حين أكدت السلطات السعودية التزام القانون وتوفير التعويضات المناسبة للسكان، مع تشديدها على الطابع التطويري للموقع.



وواصلت معدات الشركة المنفذة لتطوير حي المسورة في العوامية أعمالها صباح اليوم الخميس لتنفيذ المشروع التنموي وسط القطيف مع حماية من الدوريات الأمنية بعد استهدافها من الإرهابيين المتحصنين في هذا الحي القديم.

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