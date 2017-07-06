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السراج يهنئ الشعب الليبي بإعلان تحرير مدينة بنغازي
06
يوليو
2017
20:15 PM
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هنأ فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، الشعب الليبي، وبالأخص أهالي وسكان بنغازي، بمناسبة إعلان تحرير المدينة، وعودة الحياة الطبيعية إلي "المدينة العريقة والمجاهدة" وانتهاء سنوات المعاناة لتبدأ مرحلة البناء والتعمير.
وقال السراج، في بيان له اليوم الخميس، حسب إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، أنه يتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة بداية الدولة الديمقراطية المدنية الموحدة بجيش واحد ومؤسسات سيادية موحدة، وأن يسود الأمن والاستقرار ربوع ليبيا.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي" تحرير آخر معاقل المجموعات المسلحة في منطقة الصابري شمالي مدينة بنغازي.
وقال العميد اسماعيل البركي آمر غرفة عمليات الصابري أمس إن العمليات العسكرية انتهت بالكامل في هذا المحور، وهو الأخير في مدينة بنغازي.
وتشهد المدينة في هذه الأثناء احتفالات كبيرة بعد ثلاثة أعوام من إعلان عملية الكرامة، التي أطلقها ضباط الجيش لتحرير المدينة من تنظيم داعش ومجموعات مرتبطة بها، كمجلس شورى بنغازي.
وقال السراج، في بيان له اليوم الخميس، حسب إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، أنه يتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة بداية الدولة الديمقراطية المدنية الموحدة بجيش واحد ومؤسسات سيادية موحدة، وأن يسود الأمن والاستقرار ربوع ليبيا.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي" تحرير آخر معاقل المجموعات المسلحة في منطقة الصابري شمالي مدينة بنغازي.
وقال العميد اسماعيل البركي آمر غرفة عمليات الصابري أمس إن العمليات العسكرية انتهت بالكامل في هذا المحور، وهو الأخير في مدينة بنغازي.
وتشهد المدينة في هذه الأثناء احتفالات كبيرة بعد ثلاثة أعوام من إعلان عملية الكرامة، التي أطلقها ضباط الجيش لتحرير المدينة من تنظيم داعش ومجموعات مرتبطة بها، كمجلس شورى بنغازي.
بواسطة
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