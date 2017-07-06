أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 224 مدنياً على الأقل جراء غارات قوات التحالف الدولي على مدينة الرقة، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجوماً داخل أحيائها الشهر الماضي.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - اليوم الخميس - "قتل 224 مدنياً على الأقل بينهم 38 طفلاً و28 سيدة جراء غارات التحالف الدولي على مدينة الرقة منذ دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى المدينة في السادس من يونيو الماضي".



يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية تخوض منذ السادس من يونيو معارك عنيفة ضد عناصر داعش داخل مدينة الرقة، التي تعد معقلهم في سوريا.



وتمكنت منذ ذلك الحين من السيطرة على أربعة أحياء بالكامل، فيما تخوض مواجهات في أجزاء عدة من أحياء أخرى، بينها المدينة القديمة في شرق المدينة، التي تقدمت إليها الثلاثاء بعد غارات للتحالف على سور "الرافقة" الأثري.

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