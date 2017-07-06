اخبار مصر
-
رياضة
- مرتضى منصور يحضر لقاء الزمالك والاتحاد
- الزمالك يبحث عن الهدف الأول أمام الاتحاد بعد مرور 30 دقيقة
- «15 دقيقة».. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك والاتحاد
- لاعب مانشستر سيتي ينتقل رسميا لصفوف باشاك التركي
- موقف المقاصة من رحيل إيهاب جلال للزمالك
- إيهاب جلال يشترط اختيار الجهاز المعاون لتولي تدريب الزمالك
- بالصور.. منتخبا ألمانيا والأرجنتين لسلة الشباب في زيارة للأهرامات
- البدري يستبعد 3 لاعبين من مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني
- حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني
- التعاون السعودي يوافق على استكمال مصطفى فتحي الموسم مع الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
لجنة التحقيق بـ«كيماوي سوريا»: 20 جهة قدمت معلومات بشأن هجوم خان شيخون
06
يوليو
2017
20:15 PM
بواسطة
قال رئيس لجنة التحقيق في استخدام الكيماوي في سوريا إدموند مولت، اليوم الخميس "إننا قدمنا تقريرا لمجلس الأمن عن سير عمل اللجنة وسنعرض التقرير النهائي في منتصف أكتوبر المقبل".
وأضاف مولت - خلال تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن هناك نحو 20 جهة قدمت معلومات للجنة بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
وأشار إلى أن لديهم خبراء يستطيعون التوصل إلى الحقيقة بمهنية كاملة.. مطالبا في الوقت ذاته جميع الأطراف بالسماح لهم بتأدية عملهم داخل سوريا.
كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت - في وقت سابق من اليوم الخميس - أن التقرير النهائي للجنة التحقيق المعنية بالهجوم الكيميائي بلدة خان شيخون السورية "إضاعة للوقت"، مؤكدة أن المحققين باللجنة لم يفعلوا شيئا للحصول على أدلة دامغة.
وقع الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية في ريف إدلب، مما أدى إلى وقوع 100 قتيل أغلبهم من الأطفال، ونحو 400 مصاب.
وقد نفت الحكومة السورية استخدام أي سلاح کيميائي معربة أنه ليس لديها أي نوع من الأسلحة الكيميائية منذ تسليم ترسانتها الكيميائية من قبل، وبأنها لم تقم باستخدامها سابقا.
وأضاف مولت - خلال تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن هناك نحو 20 جهة قدمت معلومات للجنة بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
وأشار إلى أن لديهم خبراء يستطيعون التوصل إلى الحقيقة بمهنية كاملة.. مطالبا في الوقت ذاته جميع الأطراف بالسماح لهم بتأدية عملهم داخل سوريا.
كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت - في وقت سابق من اليوم الخميس - أن التقرير النهائي للجنة التحقيق المعنية بالهجوم الكيميائي بلدة خان شيخون السورية "إضاعة للوقت"، مؤكدة أن المحققين باللجنة لم يفعلوا شيئا للحصول على أدلة دامغة.
وقع الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية في ريف إدلب، مما أدى إلى وقوع 100 قتيل أغلبهم من الأطفال، ونحو 400 مصاب.
وقد نفت الحكومة السورية استخدام أي سلاح کيميائي معربة أنه ليس لديها أي نوع من الأسلحة الكيميائية منذ تسليم ترسانتها الكيميائية من قبل، وبأنها لم تقم باستخدامها سابقا.
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع