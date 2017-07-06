قال رئيس لجنة التحقيق في استخدام الكيماوي في سوريا إدموند مولت، اليوم الخميس "إننا قدمنا تقريرا لمجلس الأمن عن سير عمل اللجنة وسنعرض التقرير النهائي في منتصف أكتوبر المقبل".



وأضاف مولت - خلال تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن هناك نحو 20 جهة قدمت معلومات للجنة بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.



وأشار إلى أن لديهم خبراء يستطيعون التوصل إلى الحقيقة بمهنية كاملة.. مطالبا في الوقت ذاته جميع الأطراف بالسماح لهم بتأدية عملهم داخل سوريا.



كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت - في وقت سابق من اليوم الخميس - أن التقرير النهائي للجنة التحقيق المعنية بالهجوم الكيميائي بلدة خان شيخون السورية "إضاعة للوقت"، مؤكدة أن المحققين باللجنة لم يفعلوا شيئا للحصول على أدلة دامغة.



وقع الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية في ريف إدلب، مما أدى إلى وقوع 100 قتيل أغلبهم من الأطفال، ونحو 400 مصاب.



وقد نفت الحكومة السورية استخدام أي سلاح کيميائي معربة أنه ليس لديها أي نوع من الأسلحة الكيميائية منذ تسليم ترسانتها الكيميائية من قبل، وبأنها لم تقم باستخدامها سابقا.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter Shoruk بواسطة