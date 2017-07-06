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مقتل 5 جنود عراقيين في هجوم لداعش غرب البلاد
06
يوليو
2017
20:15 PM
بواسطة
أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الخميس مقتل خمسة جنود عراقيين بهجوم لمسلحي تنظيم داعش بمحافظة الأنبار غربي البلاد .
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)إن" خمسة جنود عراقيين قتلوا اليوم عندما شن تنظيم داعش اليوم هجوما على ،مقر اللواء الثاني للجيش العراقي ،بمنطقة الصكار (200 كم غرب بغداد).
وأوضح أن" عناصر داعش استخدموا في الهجوم قذائف الأر بي جي والأسلحة المتوسطة ونجحوا بالهروب الى جهة مجهولة" ، لافتا الى انه تم نقل جثث القتلى الى أحد المستشفيات ،لتسليمها الى الطب العدلي .
ويشن تنظيم داعش الذي يتحصن بصحراء الانبار هجمات شبه يومية ضد القوات العسكرية بالمناطق الغربية من المحافظة ، ما يتسبب عن سقوط قتلى وجرحى .
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)إن" خمسة جنود عراقيين قتلوا اليوم عندما شن تنظيم داعش اليوم هجوما على ،مقر اللواء الثاني للجيش العراقي ،بمنطقة الصكار (200 كم غرب بغداد).
وأوضح أن" عناصر داعش استخدموا في الهجوم قذائف الأر بي جي والأسلحة المتوسطة ونجحوا بالهروب الى جهة مجهولة" ، لافتا الى انه تم نقل جثث القتلى الى أحد المستشفيات ،لتسليمها الى الطب العدلي .
ويشن تنظيم داعش الذي يتحصن بصحراء الانبار هجمات شبه يومية ضد القوات العسكرية بالمناطق الغربية من المحافظة ، ما يتسبب عن سقوط قتلى وجرحى .
بواسطة
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