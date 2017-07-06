وزراء المياه العرب يعدون تقريرا عن تغير المناخ في المنطقة قبل نهاية العام

أعلن مجلس وزراء المياه العرب عن إعداد تقرير تقييمي لتغيُّر المناخ في المنطقة العربية قبل نهاية العام الجاري، كما أعلن عن تنظيم مؤتمر بشأن تغير المناخ والتكيُّف معه في المنطقة العربية، بالعاصمة اللبنانية بيروت في سبتمبر المقبل.

وأوصى المجلس، خلال اجتماعه الختامي ضمن فعاليات دورته التاسعة بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بتخصيص المؤتمر العربي الثالث للمياه، المقرر انعقاده بدولة الكويت، يومي 2 و3 مايو من العام 2018، للحديث بشأن "التكامل العربي في إدارة الموارد المائية"، كما أوصى بالتنسيق والتحضير العربي للمنتدى العالمي للمياه، والمقرر عقده في البرازيل في مارس 2018.

كما أقر المجلس دعوة الدول العربية إلى تفعيل التنسيق بين الوزارات المعنية بقطاع المياه والزراعة بشأن المبادرة الإقليمية لندرة المياه التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» من خلال تكوين لجنة مشتركة لدراسة السبل الكفيلة بتحسين مراقبة كميات المياه المستخدمة في الزراعة ومدى تأثير استخدام تكنولوجيا الري على توفير المياه، والتنسيق في ذلك مع أنشطة مشروع تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية.

وأوصى المجلس الدول العربية بتقديم قصص النجاح المرتبطة بإدارة الموارد المائية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة مشروعات الصرف الصحي؛ للاستفادة منها وتعميمها على كل الدول.

كما أقر المجلس جائزة المجلس لعام 2018 تحت عنوان «مخاطر تلوث المياه الجوفية وسبل معالجتها»، وأقر تشكيل لجنة تضم 7 دول عربية، من بينها مصر، بالإضافة إلى منظمات عربية وإقليمية ودولية لوضع رؤية لتطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه وآليات التنفيذ.

وأعلن المجلس عقد دورته العاشرة واللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس خلال الفترة 29 أبريل إلى 3 مايو 2018 بدولة الكويت.