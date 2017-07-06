اخبار مصر
-
رياضة
- مرتضى: انسحاب الزمالك من لقاء أهلي طرابلس حال حضور الألتراس
- «المصري»: حسام حسن يرفض قيادة الزمالك والمفاوضات لم تستغرق دقائق
- مجلس «السلة» يسجل فشلا جديدا في جماهيرية مونديال الشباب
- حسام غالي: متقبل عقوبة الأهلي وأساند الفريق أمام القطن
- أسامة عرابي يرحل عن تدريب أسوان بعد الهبوط للقسم الثاني
- موجة من السخرية على «تويتر» بسبب تقنية الفيديو في الدوري المصري
- مصر تلتقي إيران لتحديد المراكز بمونديال «السلة».. الجمعة
- «المقاولون» يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية ضد «روما» الإيطالي
- مدرب طنطا يكشف حقيقة التفويت للداخلية
- جدول هدافي الدوري بعد مباريات اليوم بالجولة الأخيرة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب بتحرير بنغازي
06
يوليو
2017
02:45 AM
بواسطة
قدم مجلس النواب الليبي التهنئة للشعب والقيـادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان العامة وضباط وجنود القوات المسلحة والقوة المساندة لهم بمناسبة إعلان تحرير بنغازي وطالب المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، مساء اليوم الأربعاء، تحرير مدينة بنغازي «بكاملها من كل الجماعات الإرهابية»، مثنيًا على مجهودات «كل جنود القوات المسلحة والقوة المساندة».
كما قدم المجلس تحياته وتقديره لسكان مدينة بنغازي على صبرهم وجلدتهم طيلة حرب تحرير المدينة رغم الظروف الصعبة التي قاصوها من نزوحٍ وانعدام الخدمات ودعمهم وثقتهم ومسانتدهم لقواتهم المسلحة.
وتوجه المجلس بتهنئة خاصة وتحية إجلال وتقدير إلى أمهات وزوجات وأُسر شهدائنا الأبرار الذين أهدو الوطن هذا التحرير بأرواحهم الطاهرة التي قدموها فداءً للوطن وخلاصه من الإرهاب والتطرف.
وفي السياق ذاته، قدم تحالف القوى الوطنية التهاني إلى أبناء الشعب الليبي والقوات المسلحة قيادةً وضباطًا وجنودًا بـ«مناسبة تطهير مدينة بنغازي العصية من قوى الإرهاب والتطرف».
وناشد التحالف في بيانا أصدره ليل الأربعاء «جميع الشركاء من القوى السياسية والشخصيات الوطنية والاجتماعية الالتزام بمسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الوطن، وذلك بالاستعداد لمزيد من الانفتاح والإقبال على حوار وطني شامل يقرب الجميع من كلمة سواء ومن تحقيق المصالحة الوطنية».
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، مساء اليوم الأربعاء، تحرير مدينة بنغازي «بكاملها من كل الجماعات الإرهابية»، مثنيًا على مجهودات «كل جنود القوات المسلحة والقوة المساندة».
كما قدم المجلس تحياته وتقديره لسكان مدينة بنغازي على صبرهم وجلدتهم طيلة حرب تحرير المدينة رغم الظروف الصعبة التي قاصوها من نزوحٍ وانعدام الخدمات ودعمهم وثقتهم ومسانتدهم لقواتهم المسلحة.
وتوجه المجلس بتهنئة خاصة وتحية إجلال وتقدير إلى أمهات وزوجات وأُسر شهدائنا الأبرار الذين أهدو الوطن هذا التحرير بأرواحهم الطاهرة التي قدموها فداءً للوطن وخلاصه من الإرهاب والتطرف.
وفي السياق ذاته، قدم تحالف القوى الوطنية التهاني إلى أبناء الشعب الليبي والقوات المسلحة قيادةً وضباطًا وجنودًا بـ«مناسبة تطهير مدينة بنغازي العصية من قوى الإرهاب والتطرف».
وناشد التحالف في بيانا أصدره ليل الأربعاء «جميع الشركاء من القوى السياسية والشخصيات الوطنية والاجتماعية الالتزام بمسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الوطن، وذلك بالاستعداد لمزيد من الانفتاح والإقبال على حوار وطني شامل يقرب الجميع من كلمة سواء ومن تحقيق المصالحة الوطنية».
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع