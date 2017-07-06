قال الضابط السابق بالمخابرات القطرية، المستشار علي آل دهنيم، إن رفض الدوحة لمطالب الدول الأربع كان متوقعًا، موضحًا أن كل ما فعلته قطر بدعمها للإرهاب وتمويل جماعات إرهابية كان يسيرًا؛ نظرًا لعدم شعورها بأن هناك رقيب عليها.



وأضاف «آل دهنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الأربعاء، أن نظام الحكم في الدوحة يسير في طريق مسدود، مرجحًا أن تغيير الحاكم القطري سيأتي من الخارج.



وتابع أن الشوارع القطرية لن تقبل باستمرار الأمير تميم في الحكم، مؤكدًا أن الأمير القطري الحقيقي هو الشيخ حمد بن خليفة.



واستطرد أن الشعب القطري منذ قديم الزمان وهو مسالمًا ولا يبحث عن المشكلات مع الدول المجاورة، مطالبًا القطريين بالتحرك السريع ضد الأسرة الحاكمة القطرية.

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