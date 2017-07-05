القاهرة (رويترز) - قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يوم الأربعاء إن قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده.

وكان الوزير يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات في القاهرة لبحث الرد القطري على مطالب الدول الأربع.

وقال أيضا إن "الإخوان المسلمين أضروا بمصر واستباحوا دماء الشعب المصري وأضروا بدولنا وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية".

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الجماعة.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد وعلي عبد العاطي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)