واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه نفذ ضربة ضد حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة على بعد نحو 480 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة مقديشو.

وقالت قيادة عمليات أفريقيا بالجيش الأمريكي في بيان "سنواصل تقييم نتائج العملية وسنقدم المعلومات الإضافية في وقتها". ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن عدد المقاتلين الذين قتلوا.

وأضاف البيان "لن ننشر تفاصيل بشأن الوحدات المشاركة أو الأصول المستخدمة من أجل ضمان أمن العمليات".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)