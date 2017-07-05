-
رياضة
- فينوس تواصل رفع الراية لكن تواجه صعوبات في ويمبلدون
- كفيتوفا البطلة مرتين تودع ويمبلدون على يد الامريكية برينجل
- حضور جماهيري ضعيف في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال السلة
- عبد الحفيظ: «حجازي» يعاني من آلام العضلة «الضامة»
- أرسنال يضم الفرنسي لاكزيت مقابل 60 مليون يورو
- فرنسا تلحق بركب المتأهلين لربع نهائي مونديال السلة
- سيد عبد الحفيظ: «الدوار» وراء غياب غالي عن مران الأهلي
- «تيتيه» يقود هجوم طنطا أمام الداخلية
- «مرموش» يقود هجوم وادي دجلة أمام أسوان في ختام الدوري
- شيليتش ينجو من مأزق مبكر ليتأهل للدور الثالث في ويمبلدون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
هيومن رايتس ووتش تدعو لبنان للتحقيق في وفاة سوريين وهم رهن الاحتجاز
بيروت (رويترز) - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء لفتح تحقيق مستقل في وفاة أربعة سوريين أثناء احتجازهم لدى الجيش اللبناني وقالت إن أي شخص مسؤول عن ارتكاب مخالفة ينبغي أن يحاسب.
وقال الجيش اللبناني يوم الثلاثاء إن أربعة رجال سوريين اعتقلوا خلال مداهمة لمخيم لاجئين يوم الجمعة توفوا في الحجز نتيجة أمراض مزمنة تفاقمت بسبب أحوال الطقس.
وفي بيانات منفصلة بشأن الوفيات اتهمت منظمة حقوقية لبنانية وتحالف من المعارضة السورية الجيش اللبناني بالتعذيب الذي أفضى للوفاة.
ونفى مصدر عسكري مزاعم التعذيب وقال إنها لا أساس لها من الصحة.
وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "في ضوء اعتراف الجيش نفسه بأن حالة المحتجزين الصحية تدهورت أثناء احتجازهم يجب إجراء تحقيق رسمي وشفاف ومستقل وفي حالة ارتكاب مخالفات يجب محاسبة المسؤولين عن الوفيات".
واحتجز الجيش عدة مئات خلال مداهمته في منطقة عرسال يوم الجمعة فيما وصفه بعمليات أمنية استباقية ضد متشددين يخططون لشن هجمات في لبنان. وقال الجيش إن خمسة مهاجمين انتحاريين فجروا أنفسهم أثناء مهاجمة الجنود خلال المداهمة وإن مدنيا قتل.
وقال المركز اللبناني لحقوق الإنسان إن التعذيب أفضى إلى وفاة أربعة محتجزين على الأقل في مخيمات لاجئين في منطقة عرسال وطالبت بتحقيق قضائي.
وقال الائتلاف الوطني السوري المتمركز في تركيا إن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم في الحجز بعضهم بسبب التعذيب. وأضاف أن 19 آخرين ماتوا خلال المداهمة ذاتها. وطالب أيضا بإجراء تحقيق.
وقال الائتلاف في بيان "يرفض الائتلاف أي محاولة لتبرير الانتهاكات والجرائم بحق اللاجئين السوريين بحجة حفظ الأمن أو بزعم مواجهة مخاطر إرهابية في لبنان أو في مخيم عرسال".
وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل وهو ما يعادل ربع عدد سكانه رغم أن العدد يُقدر على نطاق واسع بنحو مليون ونصف المليون.
ويعيش هؤلاء في كل أنحاء لبنان في مخيمات غير رسمية حيث يواجه كثير منهم خطر الاعتقال بسبب عدم وجود تصريح إقامة مشروع يجدون صعوبة في الحصول عليه.
ولطالما كانت المخيمات حول عرسال ملاذا للمتشددين القادمين من سوريا والذين اشتبكوا مع القوات اللبنانية التي تنفذ مداهمات أمنية بحثا عن مشتبه بهم بين اللاجئين.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)