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ترامب يتحدث مع السيسي بشأن أزمة قطر ويدعو لمفاوضات لحل الأزمة
واشنطن/القاهرة (رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا للتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر في اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء وناقش معه أيضا التهديد الخاص بكوريا الشمالية.
وتابع البيت الأبيض في بيان أن ترامب أكد مجددا على حاجة كل الدول "لوقف تمويل الإرهاب".
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي بحث مع ترامب "الموقف المصري الخليجي إزاء قطر".
وأضافت "تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي".
وتابع البيان "أكد الرئيس ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب". مؤكدا "توافق رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط".
وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وبالتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.
على صعيد منفصل، قال البيت الأبيض إن ترامب ناقش أيضا مع السيسي التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية.
وأضاف "أكد (ترامب) على حاجة كل الدول للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية ... ووقف إمداد كوريا الشمالية بأي مزايا اقتصادية أو عسكرية".
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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