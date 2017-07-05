القاهرة (رويترز) - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الأربعاء إن الرد القطري على مطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين سلبي ويفتقر إلى أي مضمون ولا يضع أي أساس لتراجع قطر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة.

وقال شكري "الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون ونجد انه لا يضع أساس لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها حتى الآن نجد أن هذا موقف ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف".

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي ومحمد اليماني - إعداد محمود رضا مراد - تحرير أحمد حسن)