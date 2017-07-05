لندن (رويترز) - قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء إن بلاده بحاجة لعلاقة صحية وبناءة مع إيران.

وفي كلمة بمؤسسة تشاتام هاوس الدولية البحثية في لندن قال الوزير إن قطر وإيران لا بد وأن تتعايشا معا وأشار إلى أنهما تشتركان في حقل للغاز.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)