من ألكسندر كورنويل ودارين بتلر

دبي/اسطنبول (رويترز) - قالت شركتا طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة رفعت حظرا على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأكبر على الجزء المخصص للركاب في رحلات الطيران المتجهة من دبي واسطنبول إلى الولايات المتحدة.

وجاء إعلان الشركتين بعد مرور ثلاثة أيام على رفع القيود على رحلات شركة الاتحاد للطيران المغادرة لمطار أبوظبي الدولي.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات في بيان إن رفع الحظر بدأ سريانه بالفعل في مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الرحلات الدولية، بعد تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وكانت طيران الإمارات، وهي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط وتسير رحلات إلى 12 مدينة أمريكية، عزت تراجع الطلب على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى قيود السفر التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقلصت الشركة، ومقرها دبي، رحلاتها إلى خمس مدن أمريكية فقط منذ شهر مايو أيار. ومنذ ذلك الحين تقول الشركة إن الطلب بدأ في الزيادة على بعض الرحلات.

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان إن الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة صار بإمكانهم اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة معهم في الجزء المخصص لجلوسهم.

وكتب بلال إكشي الرئيس التنفيذي للشركة على تويتر أن شركته تتوقع رفعا قريبا لحظر مماثل مفروض على الرحلات المتجهة إلى بريطانيا.

وذكرت وكالة أنباء دوجان التركية الخاصة أن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين تفقدوا الإجراءات الأمنية في مطار أتاتورك في اسطنبول يوم الثلاثاء.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤولين أمريكيين على رفع الحظر في دبي واسطنبول.

ولا يسري الحظر البريطاني على رحلات الطيران المغادرة من دبي وأبوظبي.

وفي مارس آذار فرضت الولايات المتحدة هذا الحظر على الرحلات القادمة من عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، في مواجهة مخاوف من احتمال إخفاء مواد ناسفة في أجهزة إلكترونية يصطحبها الركاب على متن الطائرات.

وأعلنت الولايات المتحدة في 29 يونيو حزيران تعزيز الإجراءات الأمنية على متن الرحلات المتجهة إليها وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لفحص الركاب وأجهزتهم الإلكترونية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة إن الإجراءات الجديدة، المتوقع أن تكون سارية في غضون ثلاثة أسابيع من إعلانها، ستؤثر على نحو 325 ألفا من المسافرين إليها يوميا على متن رحلات تسيرها 180 شركة طيران من 280 مطارا في العالم.

وقد يستمر الحظر على شركات الطيران التي لم تف بالمتطلبات الأمنية الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء إن الخطوط الجوية السعودية تتوقع رفع الحظر على الرحلات المغادرة من جدة والرياض بحلول 19 يوليو تموز.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)