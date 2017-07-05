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مصر والسعودية والإمارات والبحرين: تلقينا رد قطر وسنرد في الوقت المناسب
القاهرة (رويترز) - أصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، التي تقاطع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، بيانا مشتركا قالت فيه إنها تلقت الرد القطري على مطالبها عبر الكويت "وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب".
وجاء في البيان المشترك الذي بثته وكالات الأنباء الرسمية في الدول المقاطعة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء "تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب".
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين اجتماعا في القاهرة يوم الأربعاء لمناقشة ما إذا كانت الدول الأربع ستواصل العقوبات التي فرضتها على قطر.
وتضغط الدول الأربع على قطر لإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية التلفزيونية وتقليص علاقتها مع إيران ضمن 13 مطلبا قدمتها لحل الأزمة.
وأشار مسؤولون من السعودية والإمارات إلى أن إجراءات أخرى من بينها إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي قد تفرض على الدوحة إذا لم تمتثل للمطالب.
وتنفي الدوحة الاتهامات بأنها تدعم الإرهاب. وقال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الثلاثاء إن رد بلاده على المطالب العربية يأتي في إطار احترام سيادة الدول وإن الدوحة أبدت حسن نية ومبادرة طيبة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر ليل الثلاثاء أن رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعا في القاهرة.
ولم تذكر الوكالة التي نقلت الخبر عن "مصادر مطلعة" تفاصيل بشأن اللقاء.
(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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