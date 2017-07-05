قالت وزراة الخارجية السعودية، إن الوزير عادل الجبير، تلقى الرد القطري الرسمي على المطالب التي قدمتها الدول العربية المقاطعة للدوحة حتى توقف مقاطعتها لها.

وأضافت الخارجية السعودية، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء، أن «الجبير» استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد بن عبد الله الصباح، في جدة وتسلم منه الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة.

وكانت قطر سلمت، الاثنين، عبر وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ردها على مطالب الدول الأربع المقاطعة لها، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، إلى دولة الكويت، فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن عقد لقاء رباعي يجمع وزراء خارجية الدول الأربع، اليوم الأربعاء، لدراسة الرد واتخاذ الخطوات المستقبلية.

وانتهت الاثنين الماضي، المهلة المحددة من قبل الدول الأربع، لتجاوب قطر مع 13 مطلبًا لإنهاء حالة المقاطعة، ويأتي على رأس هذه المطالب، وقف دعم الدوحة للمنظمات الإرهابية ويواء عناصرها، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة والوسائل التابعة لها، وإغلاق القاعدة التركية.