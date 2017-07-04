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«اليونسكو» تتبنى قرارا يؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس
04
يوليو
2017
21:15 PM
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تبنت منظمة اليونسكو، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا يؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على مدينة القدس، بحسب وكالة سبوتنك الروسية.
وفي نفس الوقت أدانت المنظمة أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.
وصوتت 10 دول لصالح القرار الفلسطيني هي: أذربيجان وإندونيسيا ولبنان وتونس وكازاخستان والكويت وتركيا وفيتنام وزمبابوي وكوبا.
وامتنعت 8 دول عن التصويت وهي: أنغولا وكرواتيا وفنلندا وبيرو وبولندا والبرتغال وكوريا وتنزانيا، وعارضته 3 دول هي: الفلبين وجاميكا وبوركينا فاسو.
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