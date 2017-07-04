واشنطن (رويترز) - قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الاثنين إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن اخترقت البلدة القديمة في مدينة الرقة السورية بعدما وجه التحالف ضربات لسور الرافقة الأثري مما مكن تلك القوات من التغلب على دفاعات تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف التحالف في بيان "الأجزاء التي استهدفت كانت قطاعات طولها 25 مترا وستساعد في الحفاظ على بقية السور البالغ طوله 2500 متر".

وكان المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قال إنها نشرت نحو ألف مقاتل إضافي على خطوط القتال الأمامية مع تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة اليوم الأحد.

وأرسلت قوات سوريا الديمقراطية القوات الإضافية إلى شرق وغرب المدينة وهي المعقل الرئيسي للتنظيم في البلاد. وبدأت قوات سوريا الديمقراطية الشهر الماضي هجوما للسيطرة على الرقة بدعم من الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان نقلا عن قادة قوات سوريات الديمقراطية قولهم إن "هذه القوات هي القوات التي قد أتمت دوراتها التدريبية في معسكرات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) بالتعاون مع قوات التحالف وذلك بهدف مساندة الحملة وإحراز تقدم جديد على أغلب الجبهات".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)