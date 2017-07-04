قال التحالف الدولي لمحاربة داعش إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن اخترقت البلدة القديمة في الرقة في معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي.



وقطعت القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية الخميس الماضي، وفقا لقناة «سكاي نيوز»، اليوم الثلاثاء، المنفذ الأخير المتبقي لتنظيم داعش من جنوب مدينة الرقة، لتحاصر بذلك الإرهابيين بالكامل.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان - الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له - قد قال إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، دخلت أمس الأول الأحد، مدينة الرقة من جهة الجنوب، بعد عبورها نهر الفرات.



وضيقت قوات سوريا الديموقراطية الخناق خلال الأشهر الأخيرة على معقل داعش في شمال سوريا، ودخلت شرق المدينة وغربها للمرة الأولى الشهر الفائت، حسب القناة.

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