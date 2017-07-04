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تيريزا ماي: على قطر العمل مع جيرانها لمكافحة الإرهاب
04
يوليو
2017
01:45 AM
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قالت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، أنه يتعين على قطر أن تواصل العمل مع حلفائها الخليجيين للتصدي لخطر التطرف والإرهاب في المنطقة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ماي مع ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول العلاقات الثنائية الوثيقة والجهود الرامية لتسوية الأزمة مع قطر، بحسب المتحدث باسم داونينج ستريت (رئاسة الوزراء).
وقال المتحدث، بحسب الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء البريطانية "ماي قالت إنها تتطلع إلى تعميق علاقاتنا الثنائية الوثيقة - بناء على اجتماعاتها المثمرة خلال زيارتها الأخيرة للمملكة العربية السعودية".
وأضاف "أنهما اتفقا على أن المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما شراكة قوية وتاريخية، وستواصلان العمل معا على مجالات مثل التجارة والاستثمار والأمن، وذلك لدعم (خطة 2030) للإصلاح الطموح في المملكة العربية السعودية".
وتابع المتحدث "رئيسة الوزراء أثارت مسألة العزل المستمر لدولة قطر في المنطقة، وأكدت مجددا ضرورة اتخاذ كافة الأطراف خطوات عاجلة لتخفيف حدة الوضع واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي".
وذكر أن ماي رحبت بتمديد الموعد النهائي لقطر للاستجابة للشواغل التي أثارتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، ولاحظت أن هذا يدل على استعداد جميع الأطراف لإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل، وأضافت أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم هذه العملية.
وقال المتحدث إن رئيسة الوزراء كانت واضحة بأنه يتعين على قطر أن تواصل العمل مع حلفائها الخليجيين للتصدي لخطر التطرف والإرهاب في المنطقة.
كانت قطر قد سلمت اليوم الاثنين الوسيط الكويتي ردها على مطالب جاراتها الخليجية، السعودية والبحرين والإمارات، إضافة إلى مصر التي قطعت علاقاتها معها متهمة إياها بدعم الإرهاب وباتخاذ مواقف مؤيدة لإيران، تتهما الدول الخليجية بزعزعة استقرارها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ماي مع ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول العلاقات الثنائية الوثيقة والجهود الرامية لتسوية الأزمة مع قطر، بحسب المتحدث باسم داونينج ستريت (رئاسة الوزراء).
وقال المتحدث، بحسب الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء البريطانية "ماي قالت إنها تتطلع إلى تعميق علاقاتنا الثنائية الوثيقة - بناء على اجتماعاتها المثمرة خلال زيارتها الأخيرة للمملكة العربية السعودية".
وأضاف "أنهما اتفقا على أن المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما شراكة قوية وتاريخية، وستواصلان العمل معا على مجالات مثل التجارة والاستثمار والأمن، وذلك لدعم (خطة 2030) للإصلاح الطموح في المملكة العربية السعودية".
وتابع المتحدث "رئيسة الوزراء أثارت مسألة العزل المستمر لدولة قطر في المنطقة، وأكدت مجددا ضرورة اتخاذ كافة الأطراف خطوات عاجلة لتخفيف حدة الوضع واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي".
وذكر أن ماي رحبت بتمديد الموعد النهائي لقطر للاستجابة للشواغل التي أثارتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، ولاحظت أن هذا يدل على استعداد جميع الأطراف لإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل، وأضافت أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم هذه العملية.
وقال المتحدث إن رئيسة الوزراء كانت واضحة بأنه يتعين على قطر أن تواصل العمل مع حلفائها الخليجيين للتصدي لخطر التطرف والإرهاب في المنطقة.
كانت قطر قد سلمت اليوم الاثنين الوسيط الكويتي ردها على مطالب جاراتها الخليجية، السعودية والبحرين والإمارات، إضافة إلى مصر التي قطعت علاقاتها معها متهمة إياها بدعم الإرهاب وباتخاذ مواقف مؤيدة لإيران، تتهما الدول الخليجية بزعزعة استقرارها.
بواسطة
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