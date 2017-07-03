أكد العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن قطر أمدت الجماعات الإرهابية في ليبيا بأحدث الأسلحة والمعدات وأجهزة الاتصالات.



وأضاف «المسماري»، خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، مساء الاثنين، أن قطر دخلت ليبيا بحجة مساعدة الشعب الليبي في أثناء ثورة 17 فبراير 2011، وترفض الخروج منذ ذاك الوقت.



وتابع أن عقب اعتراف قطر بالمجلس الانتقالي عقب ثورة 17 فبراير، أرسلت قوة عسكرية إلى ليبيا، وبدأ الإمداد القطري يصل إلى ليبيا.



وأوضح أن الشعب الليبي كان سعيدًا في بادئ الأمر بإمداد قطر لنصر الثورة، في وسط توقعات مستقبلية بالتطور السياسي والاقتصادي في ليبيا.



وذكر أن حلف الناتو قد أنهى تدخله في الشأن الليبي، بعد الإعلان الرسمي بانتهاء الأحداث في ثورة فبراير، بينما قطر استمرت في التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، موضحًا أن هذه الاستمرارية أدت إلى خلق نوع من الدعم للجماعات الإرهابية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية المقاتلة.





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