مصادر عراقية: 3 انتحاريين من داعش حاولوا مهاجمة مقر لقوات حشد الأنبار

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الإثنين، بأن ثلاثة انتحاريين من تنظيم داعش هاجموا مقرا لقوات حشد الأنبار في شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن "ثلاثة انتحاريين من تنظيم داعش يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا مهاجمة مقر الفوج الأول حشد الأنبار في منطقة جزيرة البوعبيد شرق الرمادي".

وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهم، فيما اضطر الآخران إلى تفجير نفسيهما خارج أسوار المقر.

وأوضحت أن "حصيلة هذه التفجيرات هي إصابة عدد من المنتسبين بجروح طفيفة".