تطور الخلاف حول إقامة مخيم احتجاجي لمعارضي قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية إلى احتكاكات بين الشرطة ونشطاء.



وذكر متحدث باسم الشرطة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل ضد متظاهرين عقب إبدائهم مقاومة، مضيفا أنه تم القبض على أحد النشطاء.



وذكر نشطاء أن هناك عددا من المصابين بينهم.



وكان النشطاء أقاموا عدة خيام على مساحة خضراء في شبه جزيرة «إنتنفردر» في الإلبه، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية في هامبورج قرارا يجيز إقامة المخيم في هذه المنطقة، إلا أن الشرطة حظرت المبيت في المخيم.



وقال المتحدث باسم الشرطة تيم تسيل أنه مسموح للمحتجين إقامة مخيم على مساحة 16 ألف متر مربع، لكن دون المبيت فيه.



وتقدم المتظاهرون بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء حظر المبيت في المخيم.



وأبدى منظمو المخيم غضبهم من تصدي الشرطة لهم معتبرين ذلك فضيحة قانونية. وجاء في بيان للمنظمين: "شرطة هامبورج تعوق تجمهر مسجل ومؤكد قانونيا وتتصرف بشكل خارج عن القانون".



وقال المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة ومنظمي المخيم اتفقوا في أول الأمر على تجمهر المحتجين في منطقة المخيم، موضحا أن الاتفاق لم يشتمل على مبيتهم هناك.



وبعد فترة تفاقم الوضع، حيث وفد نحو 600 شخص إلى المنطقة ونصبوا بعض الخيام، إلا أن الشرطة أزالت 11 خيمة.



وطوق مئات من أفراد الشرطة المخيم، ثم تراجعوا في وقت لاحق. وكان المتظاهرون يقذفون أفراد الشرطة خلال ذلك ببالونات مليئة بالطلاء.