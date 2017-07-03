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القوات العراقية تحرر باب السراي في الموصل القديمة
أعلن قائد الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الإثنين، تحرير باب السراي من سيطرة تنظيم (داعش) في الموصل القديمة.
وقال الفريق رائد شاكر جودت، في بيان صحفي، إن "قوات الشرطة الاتحادية حررت باب السراي بالكامل ورفعت العلم العراقي على مبانيه".
وحسب خارطة عسكرية وزعتها خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة، يدور القتال ضد داعش حاليا في مناطق "الشهواني والطوالب ودكة بركة وباب الشط والكوازين والقليعات والميدان والسماكة وشارع نينوى وباب الجسر وباب سراي وباب لكش والرابعية وشارع خالد بن الوليد والسوق الصغير"، وجميعها مناطق متداخله فيما بينها.
وترجح مصادر أمنية وعسكرية عراقية حسم المعارك فيما تبقى من مساحة صغيرة داخل الساحل الأيمن في أيام قليلة بسبب الكثافة البشرية التي يتخذها عناصر داعش كدروع بشرية للاحتماء بها في الأزقة الضيقة.
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