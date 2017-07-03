الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية وقف تمويل الإرهاب ومحاربة التطرف

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالات هاتفية، صباح اليوم الإثنين، مع قادة السعودية والإمارت وقطر لبحث الأزمة الخليجية.

وقال البيت الأبيض، في بيان،إن ترامب "تحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناول ترامب، خلال المكالمات مخاوفه بشأن الأزمة القطرية الخليجية".

وبحسب البيت الأبيض جدد ترامب تأكيده على "أهمية وقف تمويل الإرهابيين ومحاربة الأيديولوجية المتطرفة، وشدد الرئيس أيضا على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة".

وتابع البيت الأبيض أن ترامب يعتقد أن "الهدف الأساسي لمبادرته هو وقف تمويل الإرهاب".

وتزامنت هذه المكالمات مع موافقة مصر والسعودية والإمارات والبحرين على تمديد المهلة المقدمة لقطر للرد على "قائمة المطالب" لمدة 48 ساعة، استجابة لطلب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.