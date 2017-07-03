اخبار مصر
-
رياضة
- كيربر تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي مع انطلاق ويمبلدون
- رحلة عودة الزمالك إلى القاهرة بعد الخسارة أمام كابس يونايتد
- موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز
- بدلاء الأهلي يخوضون اليوم مرانهم في التتش
- المدير الفني لفريق المنصورة يجري تعديلات بالجهاز الفني
- بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من زامبيا
- مرتضى منصور: لم نتفاوض مع التوأم لقيادة الزمالك
- مرتضى منصور: الشيشيني وقاسم الأقرب لمساعدة إيناسيو
- مرتضى منصور يهاجم مساعدو إيناسيو: «مش مدربين دول مدرسين ألعاب»
- مرتضى منصور: إيناسيو دمر أيمن حفني وباولو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير خارجية ألمانيا يبدأ اليوم زيارة إلى منطقة الخليج
03
يوليو
2017
06:15 AM
بواسطة
يبدأ وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، اليوم الإثنين، زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج، فيما وافقت السعودية وحلفاؤها على تمديد مهلة لقطر، كان من المقرر أن تنتهي ليل الأحد، لمدة 48 ساعة.
وسيتوجه الوزير الألماني إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة قبل أن يتوجه إلى قطر غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يزور يوم الاربعاء الكويت التي تعمل كوسيط في النزاع.
وأعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، استجابتهم في وقت سابق من ليل الأحد/الاثنين، لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتمديد المهلة لقطر لمدة 48 ساعة.
وقبل أن يغادر العاصمة الألمانية برلين، قال جابريل إنه يعتزم أن يبقى محايدا في هذا النزاع.
وقال جابريل "لن ننحاز لأي جانب. لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع بل أيضا على مصالحنا".
وسيتوجه الوزير الألماني إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة قبل أن يتوجه إلى قطر غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يزور يوم الاربعاء الكويت التي تعمل كوسيط في النزاع.
وأعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، استجابتهم في وقت سابق من ليل الأحد/الاثنين، لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتمديد المهلة لقطر لمدة 48 ساعة.
وقبل أن يغادر العاصمة الألمانية برلين، قال جابريل إنه يعتزم أن يبقى محايدا في هذا النزاع.
وقال جابريل "لن ننحاز لأي جانب. لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع بل أيضا على مصالحنا".
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع