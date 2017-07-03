يبدأ وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، اليوم الإثنين، زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج، فيما وافقت السعودية وحلفاؤها على تمديد مهلة لقطر، كان من المقرر أن تنتهي ليل الأحد، لمدة 48 ساعة.



وسيتوجه الوزير الألماني إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة قبل أن يتوجه إلى قطر غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يزور يوم الاربعاء الكويت التي تعمل كوسيط في النزاع.



وأعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، استجابتهم في وقت سابق من ليل الأحد/الاثنين، لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتمديد المهلة لقطر لمدة 48 ساعة.



وقبل أن يغادر العاصمة الألمانية برلين، قال جابريل إنه يعتزم أن يبقى محايدا في هذا النزاع.



وقال جابريل "لن ننحاز لأي جانب. لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع بل أيضا على مصالحنا".

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