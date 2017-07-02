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مصادر يمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين في قصف للتحالف بمأرب
أكدت مصادر في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي، بمحافظة مأرب (173 كيلومترا شمال شرق صنعاء).
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية تعزيزات عسكرية "لمليشيا" الحوثي وصالح في جبهة صرواح، غربي مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، دون أن يتسنى تحديد عددهم.
وأضافت المصادر، أن الغارة أدت كذلك إلى تدمير دوريتين للحوثيين وقوات صالح محملة بالذخائر، مشيرة إلى أن التعزيزات كانت في طريقها إلى "المليشيات" شمال غرب صرواح التي تشهد معارك مع قوات الجيش الوطني.
وتعتبر مديرية صرواح أهم معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الحكومية والمقاومة الشعبية على باقي أجزاء المحافظة.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضرباتها الجوية ضد مسلحي الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر من عامين، استجابة لطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية في بلاده.
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