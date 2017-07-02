

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" نشر نحو ألف مقاتل إضافي على خطوط القتال الأمامية مع تنظيم (داعش) الإرهابي، في الرقة بشمال سوريا.



وأرسلت "قوات سوريا الديمقراطية" - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد - القوات الإضافية إلى شرق وغرب المدينة، والتي تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي في البلاد.



وأوضح المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" - وهى القوات التي تلقت تدريباتها العسكرية بمساعدة قوات التحالف - أن الحملة لأجل إحراز تقدم جديد على أغلب الجبهات.



من جانبه .. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره لندن- أن "قوات سوريا الديمقراطية" أحرزت تقدما في جنوب المدينة، واستعادت السيطرة على مناطق كانت قد خسرتها أمام هجوم مضاد من "داعش".