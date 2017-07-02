أعلن الجيش العراقي أن وجود تنظيم داعش بات محصورا في منطقة صغيرة جدا، بعد تمكن القوات العراقية من السيطرة على معظم المدينة التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف بالكامل.



وقالت خلية الإعلام الحربي العراقية بصفحتها على «تويتر» "لم يبق لتنظيم داعش خيار سوى الموت أو الاستسلام"، بحسب «سكاي نيوز عربية».



وتمكنت القوات العراقية من تضييق الخناق على آخر معاقل داعش في الموصل، إثر سيطرتها على حي الشفاء إلى جانب جسر، لتقطع طرق الهروب أمام مقاتلي داعش.

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