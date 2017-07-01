أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، أن الدول المقاطعة لقطر تحيط منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات ضد الدوحة.

ويأتي ذلك عقب إعلان الدوحة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بالعاصمة الإيطالية روما، رفضها لمطالب الدول الأربعة.

وقد سلمت الكويت قائمة لدولة قطر بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لحل الأزمة وعودة العلاقات، حيث تضمنت القائمة 13 مطلبًا، أهمهم: إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع إيران، وإيقاف قناة «الجزيرة»، واعطائها مهلة 10 أيام لتنفيذ المطالب.

جاء ذلك بعد قطع كلًا من مصر والبحرين والسعودية والإمارات، علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، وتبعهم اليمن والحكومة الليبية المؤقتة وجزر المالديف وموريشيوس وموريتانيا وجزر القمر، كما قررت دولتي الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع قطر، وذلك لإصرار الدوحة على دعم الإرهاب وتهديد الأمن القومي العربي.