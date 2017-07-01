-
رياضة
- أحمد الشناوي: مواجهة كابس صعبة وهدفنا الفوز
- بالصور.. التدريبات الإحمائية لمنتخب «السلة» قبل مواجهة بورتريكو
- السيسي يغادر استاد القاهرة بعد افتتاح مونديال السلة
- رئيس الاتحاد الدولي للسلة يشكر السيسي على حضور افتتاح المونديال
- رئيس «السلة» يرحب بـ«السيسي» في حفل افتتاح المونديال
- موعد المحاضرة الفنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة كابس
- فرص تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
- الزمالك يسجل اعتراضه على حضور بي إن سبورت المؤتمر الصحفي
- باسم مرسي يستغل ابتعاده عن الزمالك بأداء العمرة
- مدرب السلة: أخشى التأثير السلبي للجماهير في المونديال
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
دول المقاطعة تحيط منظمة التجارة بقانونية الإجراءات ضد قطر
أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، أن الدول المقاطعة لقطر تحيط منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات ضد الدوحة.
ويأتي ذلك عقب إعلان الدوحة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بالعاصمة الإيطالية روما، رفضها لمطالب الدول الأربعة.
وقد سلمت الكويت قائمة لدولة قطر بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لحل الأزمة وعودة العلاقات، حيث تضمنت القائمة 13 مطلبًا، أهمهم: إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع إيران، وإيقاف قناة «الجزيرة»، واعطائها مهلة 10 أيام لتنفيذ المطالب.
جاء ذلك بعد قطع كلًا من مصر والبحرين والسعودية والإمارات، علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، وتبعهم اليمن والحكومة الليبية المؤقتة وجزر المالديف وموريشيوس وموريتانيا وجزر القمر، كما قررت دولتي الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع قطر، وذلك لإصرار الدوحة على دعم الإرهاب وتهديد الأمن القومي العربي.
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)