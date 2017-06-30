أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، أن «ثورة 30 يونيو» أسدلت ستار فصل مظلم فى مصر، بكسر التآمر الخارجى والحزبى من جماعة الإخوان وداعميهم، مقدما التهنئة للقيادة والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو قائلا إنها «ذكرى تصحيح المسار».

وقال قرقاش فى سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو محطة مهمة فى عودة توازن أرض الكنانة، ومع صعوبة مسار الاستقرار والازدهار إلا أن الدعم الشعبى يبقى الرصيد الأكبر»، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وأضاف قرقاش أن «التآمر الخارجى والحزبى على مصر واللجوء إلى العنف والإرهاب من الإخوان ورفاق طريقهم تكسر أمام إرادة الشعب، فصل مظلم أسدلت ثورة 30 يونيو ستاره».

ولفت وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية إلى أن مصر تواجه حاليا تحديات الاستقرار والتنمية «بثقة تزيد كل يوم، وللمتآمرين على مصر منافيهم وصراخهم وعويلهم يزيد هامشية كل يوم».

وأكد قرقاش أنه لا يمكن «لأى عربى مخلص إلا أن يفرح لاستقرار مصر ونجاحها وعزها، فلن نتمكن من صيانة الفضاء العربى دون نجاح مصر ودون استقرارها وتطورها».