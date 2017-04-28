دعت زوجة المدون السعودي رائف بدوي، الذي أثار سجنه وجلده علانية احتجاجا دوليا، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى السعي للعفو عنه عندما تزور السعودية مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت إنصاف حيدر زوجة المدون: "عندما تصل المستشارة ميركل إلى السعودية، سيكون رائف قد أمضي نصف مدة سجنه، مما يؤهله للحصول على عفو ملكي".

يذكر أن السلطات ألقت القبض علي بدوي، (33 عامًا) عام 2012 لانتقاده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية في منتدى إلكتروني وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبته بـ 1000 جلدة على خلفية ازدراء الإسلام.

وقالت حيدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في تصريح هاتفي من كندا حيث تعيش مع أطفالها الثلاثة: "آمل أن تطلب المستشارة من القادة السعوديين العفو عنه مباشرة".

وأضافت: "إن الصحة البدنية والنفسية لرائف تزداد سوءا في السجن، كما أن أطفاله يحتاجونه، وآمل أن ينتهي هذا الكابوس قريبا".

ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى السعودية بعد غد الأحد في إطار جولة في الخليج تزور فيها الإمارات أيضا.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي منح بدوي جائزة سخاروف لحرية الفكر في تشرين أول/ أكتوبر 2015.