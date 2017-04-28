-
رياضة
- الأهلي 2000 يكتسح الزمالك برباعية في دوري الجمهورية
- سموحة 2000 بطلا لدوري الجمهورية للناشئين
- «سيلفا» يعود لتدريبات مانشستر سيتي بعد التعافي من الإصابة
- مورينيو يكشف عن موعد عودة بول بوجبا لـ«مان يونايتد»
- ضعف العروض وراء إلغاء مناقصة تطوير موقع الجبلاية
- جلال ومقلد يؤازران الزمالك أمام طنطا
- لويس انريكي يثق في حفاظ نيمار على هدوئه أمام اسبانيول
- فيتل يقود هيمنة فيراري على التجارب في حلبة سوتشي
- 5 أيام فقط تجهز المنتخب لمواجهة تونس
- التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك وطنطا في أول ربع ساعة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
زوجة المدون السعودي رائف بدوي تدعو «ميركل» لطلب العفو عنه
دعت زوجة المدون السعودي رائف بدوي، الذي أثار سجنه وجلده علانية احتجاجا دوليا، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى السعي للعفو عنه عندما تزور السعودية مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت إنصاف حيدر زوجة المدون: "عندما تصل المستشارة ميركل إلى السعودية، سيكون رائف قد أمضي نصف مدة سجنه، مما يؤهله للحصول على عفو ملكي".
يذكر أن السلطات ألقت القبض علي بدوي، (33 عامًا) عام 2012 لانتقاده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية في منتدى إلكتروني وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبته بـ 1000 جلدة على خلفية ازدراء الإسلام.
وقالت حيدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في تصريح هاتفي من كندا حيث تعيش مع أطفالها الثلاثة: "آمل أن تطلب المستشارة من القادة السعوديين العفو عنه مباشرة".
وأضافت: "إن الصحة البدنية والنفسية لرائف تزداد سوءا في السجن، كما أن أطفاله يحتاجونه، وآمل أن ينتهي هذا الكابوس قريبا".
ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى السعودية بعد غد الأحد في إطار جولة في الخليج تزور فيها الإمارات أيضا.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي منح بدوي جائزة سخاروف لحرية الفكر في تشرين أول/ أكتوبر 2015.
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)