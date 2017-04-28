الجيش التركي يقتل 11 مسلحا بعد هجوم لوحدات حماية الشعب من سوريا

اسطنبول (رويترز) - قال الجيش التركي إن أحد مواقعه في بلدة جيلان بينار بجنوب شرق البلاد على الحدود مع سوريا تعرض لهجوم صاروخي في وقت مبكر يوم الجمعة من أراض سورية تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وذكر الجيش أنه رد على الهجوم بالمثل وقتل 11 من أفراد وحدات حماية الشعب.

وتعرضت مواقع الجيش في منطقة الحدود مع سوريا لنيران كثيفة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن قصفت الطائرات الحربية التركية أهدافا لحزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار العراقية وفي شمال شرق سوريا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)