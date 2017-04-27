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بريطانيا: قد نشارك في تحرك أمريكي إذا وقع هجوم كيماوي جديد بسوريا
لندن (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ربما تجد صعوبة في رفض طلب من الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية في سوريا إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء ضد الرئيس السوري بشار الأسد بسبب استخدام أسلحة كيماوية.
واتهمت الولايات المتحدة الجيش السوري بشن هجوم في الرابع من أبريل نيسان قتل خلاله عشرات من جراء الغاز السام. وردت واشنطن بهجوم صاروخي على قاعدة جوية في سوريا وقالت إنها لن تتغاضى عن استخدام حكومة الأسد للأسلحة الكيماوية.
وأيدت بريطانيا الرد الأمريكي على الهجوم الكيماوي لكنها لم تشارك فيه بصورة مباشرة. غير أن جونسون لمح إلى أن حكومته ستدعم ترامب عسكريا إذا طلب منها ذلك في حال وقوع أي هجوم بالأسلحة الكيماوية مستقبلا.
وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا اضطر الأمريكيون مجددا بسبب أفعال نظام الأسد... وطلبوا منا المساعدة سيكون من الصعب جدا أن نقول لا".
وأضاف أنه ينبغي كذلك النظر فيما إذا كانت تلك المساعدة العسكرية تحتاج لموافقة البرلمان الذي رفض في عام 2013 قصف قوات الأسد في سوريا لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
وأثار هجوم أبريل نيسان في سوريا التوتر بين القوى الغربية وروسيا التي تدعم حكومة الأسد عسكريا.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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